Besser Abblendlicht selbst anschalten

München.In manchen modernen Autos schaltet bei Bedarf eine Automatik das Abblendlicht an. Bei Nebel aber schalten Autofahrer das Licht besser selbst ein, rät der TÜV Süd. Denn in erster Linie reagiert diese Lichtautomatik auf den von Sensoren festgestellten Helligkeitswert. Der kann aber bei Nebel durchaus groß genug sein, so dass sich das Abblendlicht nicht selbst einschaltet.

Die Systeme arbeiten aber unterschiedlich, manche schalten ab einer bestimmten Geschwindigkeitsschwelle das Abblendlicht an. Andere sind mit einem Regensensor gekoppelt. Das Tagfahrlicht mancher Autos reicht bei Nebelfahrten übrigens auch nicht aus, es leuchtet nur nach vorn. Die Nebelschlussleuchte dürfen Autofahrer im Gegensatz zu Nebelscheinwerfern nur bei Nebel einschalten. Und auch nur dann, wenn die Sichtweite unter 50 Metern liegt. Schneller als 50 km/h dürfen Autofahrer dann aber auch nicht mehr fahren. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019