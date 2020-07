Betrug bei Sprach-Tests

München.Im Prozess gegen eine mutmaßliche Schleuserbande wegen massenhaften Betrugs bei Deutsch-Tests hat einer der Angeklagten am Freitag gestanden, die Tests für fremde Menschen abgelegt zu haben, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben wollten. Er habe 300 Euro für einen Test bekommen, sagte der 25-jährige Deutsche am Freitag vor dem Landgericht München I.

In dem Verfahren sind vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 36 Jahren angeklagt. Nach Angaben einiger Verteidiger soll das Geständnis des 25-Jährigen nicht das letzte in diesem Prozess bleiben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern sowie Urkundenfälschung und Beihilfe zum Erschleichen einer Einbürgerung vor. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020