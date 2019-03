Betrugsmasche gescheitert

Ingelfingen.Einem Betrüger machte ein Ingelfinger am Donnerstag einen Strich durch die Rechnung. Bereits am Mittwoch hatte ein unbekannter Anrufer dem 60-Jährigen mitgeteilt, dass er in einem Preisausschreiben fast 50 000 Euro gewonnen hätte. Man wolle am Folgetag „mal vorbeikommen“. Stattdessen rief der Unbekannte dann erneut an und fragte, ob der 60-Jährige alleine zuhause sei und dass der Gewinn „geheim“ bleiben müsse. Es folgten dann dubiose Instruktionen, in denen es um Geldkoffer und Geheimcodes ging. Schließlich kam der Gauner dann zur Sache. Er wies den angeblichen Gewinner nämlich an, 1000 Euro im Vorfeld zu bezahlen. Dies solle mit Wertkarten geschehen, die er im nahe gelegenen Discounter erwerben sollte. Den Vorschlag des Ingelfingers, er solle doch erst mal den Gewinn vorbeibringen, dann könne man ja gemeinsam, die Karten holen, fand der Anrufer dann nicht so gut. Mit einer fadenscheinigen Ausrede legte dieser schließlich auf. Die Betrugsmasche ist nicht neu, ist aber in diesem Fall gescheitert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019