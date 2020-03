Betttücher werden zum Mundschutz

Main-Tauber-Kreis.Außergewöhnliche Zeiten bringen Außergewöhnliches hervor: Weil durch die Corona-Pandemie vor allem Schutzausrüstung knapp ist, werden viele Menschen aus der Region kreativ. Die Königheimerin Hilde Hartmann näht aus alten Betttüchern seit geraumer Zeit am heimischen Küchentisch Atemschutzmasken. Der Tauberbischofsheimer Änderungsschneider Jakob Acar ist ebenfalls in die Produktion eingestiegen. Er nutzt fröhlich-bunte Baumwollstoffe, ebenso wie die Weberei Pahl, die den Mundschutz in Külsheim fertigt.

Diese selbstgenähten Varianten sind waschbar und können wiederverwendet werden. Sie halten beim Niesen und Husten größere Tröpfchen zurück und schützen damit das Umfeld des Trägers. Zertifiziert ist der Mundschutz allerdings nicht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020