Betty Sue Miller im Beat Club

„Betty Sue and the Hot Dots“ sind Klassiker der großen Ära der Milchshakes und Cadillacs, der Petticoates und der Pomade – irgendwo zwischen Elvis Presley, Johnny Cash, Wanda Jackson und Rockabillygrößen wie Johnny Burnette oder Biran Setzer. Erstmals gastiert diese Formation um Betty Sue Miller im Weinheimer Beat Club, dem Gewölbekeller der Villa Titiania in der Birkenauer Talstraße 11. Das Konzert am Freitag, 18. Januar, beginnt um 21 Uhr. Es werden nicht nur heiße Rhythmen auf dem Tanzparkett geboten, sondern auch eine mitreißende Show von Betty mit ihren drei Hot Dots, schreibt der Beat Club Weinheim in einer Pressemitteilung abschließend.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Copythek Weinheim. Telefonische Reservierung unter der Nummer 0171/ 73 43 43 87. Einlass ist ab 20 Uhr. red

