Bezahlung – bitte nur mit Karte

Berlin.An vielen Kassen in Supermärkten und Geschäften sowie in Restaurants wird Kartenzahlung derzeit gern gesehen. Wegen der Corona-Pandemie sollen Menschen direkten Kontakt vermeiden – also soll möglichst auch kein Bargeld von Hand zu Hand gehen. Doch dürfen Händler oder Gastronomen die Annahme von Bargeld ablehnen?

„Grundsätzlich gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit“, erklärt Ulrich Binnebößel vom Handelsverband Deutschland. Händler und Kunden können den Inhalt – also auch die Art der Zahlung – frei bestimmen.

Hinweisschild am Eingang

Der Händler muss also keine Bargeldzahlungen akzeptieren. Er muss Kunden aber vor dem Abschluss des Vertrags explizit informieren, welche Zahlung er nicht akzeptiert. Ein Hinweisschild am Eingang oder an der Kasse genügt. Händler können auch festlegen, dass sie bestimmte Banknoten nicht annehmen. „Man sieht dies recht häufig an Tankstellen, wo große Banknoten nicht akzeptiert werden“, sagt Binnebößel.

Die Deutschen hängen an ihrem Bargeld – doch manches ändert sich in der Corona-Pandemie. „Wir beobachten aktuell einen weiter beschleunigten Trend zu bargeldlosen Zahlungen“, erklärt Cornelia Schulz, Sprecherin der Deutsche Kreditwirtschaft. Auch Händler, die bisher am Bargeld festhielten, stellten vermehrt auf Kartenzahlung um. So könne der Vorgang hygienisch, sicher und schnell vonstattengehen.

Neben der physischen Karte können Kunden immer häufiger auch kontaktlos zahlen. Dies entspreche „denselben hohen Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft wie kontaktbehaftete Kartenzahlungen“, erläutert Schulz.

Kontaktlos bis 50 Euro

Kunden können mit der Girokarte, der Kreditkarte oder dem Smartphone kontaktlos bezahlen. Einfach die Karte oder das Smartphone an das Lesegerät halten, schon wird der Betrag abgebucht. Bei Beträgen bis 25 Euro war bislang meist keine PIN-Eingabe notwendig. „Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Grenze auf 50 Euro angehoben“, sagt Michael Herte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Meist ist die PIN nach fünf Transaktionen oder einer Gesamtsumme von 150 Euro wieder gefordert.

Die Bank kann jedoch für jede Transaktion ein Entgelt fordern. Ob eine Gebühr anfällt, hängt vom jeweiligen Kontomodell ab. „Im Zweifel hilft es, bei der Bank nachzufragen, ob die Kartenzahlung im Supermarkt etwas kostet“, rät Herte. tmn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020