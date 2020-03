Bibliothek: Onleihe für Neukunden

Die Stadtbibliothek Weinheim eröffnet einen unproblematischen Zugang zu Metropolbib und Onleihe. Dazu füllen neue Nutzer das Anmeldeformular auf dem Online-Katalog aus (https://bibliotheken.kivbf.de/weinheim/Meine-Bibliothek) und mailen es mit der Kopie ihres Personalausweises an bibliothek@weinheim.de. Wer eine Ermäßigung in Anspruch nehmen möchte, schickt zusätzlich den entsprechenden Nachweis, ebenfalls in Kopie. Die Bibliothek verschickt dann die Zugangsdaten für die digitalen Angebote. Sobald die Bibliothek wieder öffnet, haben die neuen Nutzer 14 Tage Zeit, ihre Jahresgebühr zu begleichen und den Bibliotheksausweis in Empfang zu nehmen. whm

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.04.2020