Big-Band-Jazz gibt’s zum Jahresende

Gerade ist das Rhein-Neckar Jazz-Orchester mit den Aufnahmen für die CD „Out of the Circle“ fertig geworden. Nun geht es noch ein letztes Mal vor dem Jahreswechsel auf die Bühne: Am 13. Dezember gibt das Orchester in der Aula des Zentrums beruflicher Schulen Weinheim sein Jahreskonzert.

Bekanntes treffe auf Unbekanntes, Groovendes auf Swingendes, Regionales auf Internationales, Leises auf Lautes – so beschreibt das Rhein-Neckar Jazz-Orchester das Programm des Konzerts in einer Pressemitteilung. Die Musiker wollen die gesamte Bandbreite der Big-Band-Literatur präsentieren, von Klassikern über Funk und Latin bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen.

Karten im Vorverkauf

Das Konzert ist Teil der Veranstaltungsreihe „Kultur im Kreis“ des Rhein-Neckar-Kreises. Release der CD „Out of the Circle“ mit insgesamt zehn Aufnahmen ist am 29. Mai 2020 auf der Studiobühne Weinheim.

Jahreskonzert des Rhein-Neckar Jazz-Orchesters, Freitag, 13. Dezember, Aula des Zentrums beruflicher Schulen Weinheim. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei Juwelier Neureither in Weinheim oder unter der E-Mail-Adresse info@rnjo.de. wn

