Max Weiss ist ein Spieler, der versucht, in jeder Partie sein Bestes zu geben. Dass zeichnet ihn aus und macht ihn auch bei den Trainern beliebt. Er ist ein Spieler, der sich im Zweikampf nicht schont, aber stets die Fairness gegenüber seinem Gegner nicht aus den Augen verliert. Seine schnellen Vorstöße gehören zu seinem Markenzeichen und er hat in seiner Karriere schon einige Tore vorbereitet und geschossen.

Wenn Weiss seine Schulterverletzung nicht mehr behindert, kommt SG-Trainer Frank Engelhardt an dem spielintelligenten Defensivmann wohl nicht vorbei. Wir haben uns mit dem 30-Jährigen über seine Erwartungen an die neue Saison und den Heilungsverlauf unterhalten.

Herr Weiss, eine schwere Schulterverletzung hat Sie viele Monate außer Gefecht gesetzt. Ist die Operation gut verlaufen und inwieweit sind Sie wieder hergestellt?

Max Weiss: Tatsächlich war bei der dritten Schulteroperation mehr kaputt als zuvor und ich musste einen langen Leidensweg durchstehen. Inzwischen habe ich das Okay vom Doc bekommen und wieder volles Vertrauen. Die Corona-Auszeit kam mir entgegen, um die Zeit zur Regeneration zu nutzen.

Die Eppelheimer haben sich in allen Mannschaftsteilen verstärkt, auch in der Defensive, wo Sie zu Hause sind. Sehen Sie Ihren Stammplatz nach der langen Zwangspause in Gefahr?

Weiss: Wir haben uns tatsächlich auf allen Positionen sowohl quantitativ als auch qualitativ verstärkt. Ich persönlich bin ein Fan des Konkurrenzkampfs. Er belebt das Geschäft. Im Endeffekt entscheidet der Trainer. Ich bin dennoch überzeugt, einen Platz unter den ersten Elf ergattern zu können.

Frank Engelhardt, den Sie noch als Coach aus Ihrer Plankstadter Zeit kennen, hat nach seiner Verpflichtung in Eppelheim eine beispiellose Siegesserie hingelegt und die abstiegsbedrohte Mannschaft ins Mittelfeld katapultiert. Was macht er anders als seine Vorgänger?

Weiss: Jeder Trainer hat seine Eigenheiten, die ihn ausmachen. Auch seine Vorgänger, mit denen ich ebenfalls ein sehr gutes Verhältnis hatte, haben gute Arbeit geleistet. Frank ist nochmals besessener und akribischer. Bei Frank ist auf dem Feld kein Platz für Belangloses, was nicht den Fußball betrifft. Seine Professionalität und seinen Einsatz erwartet er letztendlich auch von allen Spielern. Diese Einstellung sorgt am Ende dann auch für klare Verhältnisse. Der Ehrgeiz macht sich bezahlt und spiegelt sich im besten Fall dann auch im Erfolg wider.

Wie sieht Ihr Wunsch für die neue Runde aus und was glauben Sie kann die neu formierte Eppelheimer Mannschaft reißen?

Weiss: Ich würde mir wünschen, mit dem Team oben mitzuspielen. Allerdings ist es schwer, sich nach der langen Auszeit durch die Pandemie ein Urteil zu verschaffen, denn man weiß nicht, wie die einzelnen Teams zurückkommen. Eins ist sicher, es wird eine spannende Runde. Als Mannschaft haben wir unsere Zielvorstellung final noch nicht besprochen. lof

