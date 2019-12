Bindeglied der Kulturen

Wertheim.Vor drei Jahren kam Manal Al Shalati als Flüchtling nach Wertheim. Nun hilft sie Frauen mit Migrationshintergrund, in Deutschland ihren Platz zu finden. „Es gibt so viele Fragen, mit denen Frauen konfrontiert werden, wenn sie in dieses Land kommen“, sagt sie. Die Erfahrungen und Hindernisse, die mit ihrer eigenen Integration in Wertheim verbunden waren, bewegten sie dazu, anderen Frauen zu helfen, sich in dieser völlig neuen Situation zurechtzufinden.

Seit 2017 bietet sie zusammen mit Sozialpädagogin Elke Hauenstein ehrenamtlich Workshops für Frauen mit Migrationshintergrund an. Al Shalati hatte recht schnell Deutsch gelernt und begonnen, sich während Beratungen der Diakonie als Dolmetscherin zu engagieren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019