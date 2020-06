Bisher 30 000 Verdächtige

Düsseldorf.Die Ermittlungen gegen das Netzwerk von Pädophilen rund um den Missbrauchsskandal von Bergisch Gladbach haben Spuren zu bislang 30 000 Tatverdächtigen ergeben. Das teilte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf mit. Erschreckend sei die „Selbstverständlichkeit“, mit der sich Vertreter der Szene zum Teil auch in offen zugänglichen Bereichen des Internets über ihre Taten austauschten, sagte Biesenbach. Ein entschiedeneres Vorgehen sei notwendig. Deswegen soll in Nordrhein-Westfalen künftig eine Taskforce bei den oft schwierigen Ermittlungen helfen. Es handele sich um eine „neue Dimension des Tatgeschehens“, sagte der Justizminister. „Wir müssen erkennen, dass Kindesmissbrauch im Netz weiter verbreitet ist, als wir bisher angenommen haben.“ Der Fall war im Oktober 2019 bei einem der Hauptverdächtigen ins Rollen gekommen. dpa

