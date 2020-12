Seit einigen Jahren geht man in Lorsch sicher davon aus, dass die Schön-Klinik in der Stadt bleiben, dort wachsen und ein neues Haus errichten wird. 50 Millionen Euro will die renommierte Klinikgruppe mit Schwerpunkt Orthopädie in den Neubau einer modernen Fachklinik investieren. Die Verträge sind längst unterschrieben – im Juni platzen sie überraschend.

Die Klinik – sie zählt zu den Top-Adressen für die Behandlung von Muskel-Skelett-Erkrankungen – teilt plötzlich mit, wegen gestiegener Baukosten und der durch Corona bedingten finanziellen Entwicklung sei ein Neubau wirtschaftlich nicht abbildbar. Mit „absolutem Unverständnis“ reagieren die Stadtspitze um Bürgermeister Christian Schönung und die Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) als Vertragspartner auf den „Vertragsbruch“.

Die Wende trifft Lorsch auch deshalb hart, weil die Klinikgruppe zuvor kräftig unterstützt worden war, um mit einem maßgeschneiderten Bebauungsplan das angestrebte Wunschkrankenhaus realisieren zu können. Vereinbart war auch, dass die Klinik ihren Neubau auf das große Gelände am Stadtrand im Ehlried setzt und im Gegenzug das angestammte Krankenhaus-Areal in der Stadtmitte freimacht, auf dem die gewünschte Erweiterung nicht möglich war, wie es von Seiten der Mediziner zuvor stets geheißen hatte.

Nun aber erklärt die Klinik, doch den bisherigen Standort im Zentrum modernisieren zu wollen. Ihr Verbleib in der Stadtmitte bedeutet aber auch, dass das dort nach dem Abriss des Hauses geplante Wohngebiet – mit 100 Wohneinheiten – nicht realisiert werden kann.

In der Folge geht es um Schadensbegrenzung. Umgehend beschließen die Stadtverordneten zum Beispiel eine Vorkaufrechtssatzung für das Areal im Zentrum für den „Katastrophenfall“, dass die Klinik es doch verlassen sollte. „Wir glauben an den Standort Lorsch mit seiner medizinischen Spitzenqualität“, versichert aber die neue Geschäftsführerin des Lorscher Hauses, Kerstin Grube.

In Lorsch wird begrüßt, dass die Klinik – sie gehört zu den größten Arbeitgebern in der Stadt – zumindest am Ort bleibt. Jahre zuvor hatte Schön schließlich erklärt, man schaue sich auch in anderen Kommune nach Standorten mit Wachstumspotenzial um.

Getreideanbau statt Medizin

Seit Herbst wird unter den neuen Gegebenheiten zwischen der Klinik und der EGL verhandelt. „Man sei auf einem guten Weg“, heißt es von der EGL Mitte Dezember. Ein Ziel ist es, die für den Neubau vorgesehene Fläche wieder in die öffentliche Hand zu bringen. Ungenutzt bleibt das Gelände derweil nicht. Die Klinik stellt es der Welterbestätte zur Verfügung. Statt Spitzenmedizin findet dort nun der Anbau alter Getreidesorten statt. Das Projekt des Freilichtlabors Lauresham soll zunächst bis Sommer 2021 laufen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020