„Blaue Halle“ hilft aus der Klemme

Würzburg.Das Große Haus des Mainfranken Theaters steht wegen der derzeitigen Sanierung und Erweiterung der Bühne ab der Spielzeit 2020/21 für etwa zwei Jahre nicht zur Verfügung. Für Schauspiel- und Tanzproduktionen sowie kammermusikalische Formate im Musiktheater wird in dieser Zeit bereits das neue Kleine Haus genutzt. Für große Opernproduktionen und Aufführungen mit Orchester bedarf es jedoch einer zusätzlichen, kontinuierlich nutzbaren Außenspielstätte, die das Mainfranken Theater nun in Zusammenarbeit mit der va-Q-tec AG in der Würzburger Dürrbachau gefunden hat. Die „Theaterfabrik Blaue Halle“ biete beste Voraussetzungen für eine kontinuierliche Bespielung und könne gut an den Bedarf des Theaters angepasst werden“, sagte Intendant Markus Trabusch.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020