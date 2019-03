Blauer Teppich macht Lust auf den Frühling

Offenbach/Karlsruhe.Wer genug hat von grauem Himmel, kann sich im Botanischen Garten in Karlsruhe derzeit sattsehen: Dort entfaltet sich ein Blütenteppich aus Blausternen. Vom Frühling war in Deutschland in den vergangenen Wochen nicht viel zu sehen, aber das wird nach Einschätzung der Meteorologen ab Mitte der Woche anders. „Die stürmischen Zeiten neigen sich nun langsam dem Ende entgegen“, sagte Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gestern in Offenbach. Am Wochenende war es in einigen Teilen Deutschlands noch ungemütlich. Unter anderem Rhein, Neckar, Donau und Main führten nach starken Regenfällen mehr Wasser als üblich. Zum Wochenende sollen die Temperaturen steigen. (Bild: dpa)

