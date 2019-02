Blues Caravan auf Stippvisite im Rex

Bensheim.Seit 2005 ist der Blues Caravan regelmäßig auf Rundfahrt. Bei diesem Musik-Express handelt sich um ein Projekt des Independent Label Ruf Records. Die deutsche Plattenfirma stellt jedes Jahr eine neue internationale Besatzung für die Karawane zusammen, die durch Europa und die USA tourt. Am Donnerstagabend machte der Blues Caravan Station im Musiktheater Rex. Am Steuer des Gefährts sitzen 2019 drei junge Frauen: Ally Venable (Jahrgang 1999, USA), Katarina Pejak (1993, Serbien) und Ina Forsman (1994, Finnland). Die Ladys boten, erstklassig unterstützt von Roger Inniss (Bass) und Elijah Owings (Drums), eine spannende, abwechslungsreiche und erfrischende Reise durch verschiedene Spielarten des Blues.

Ally Venable, die aus Texas kommt, repräsentierte den reinen Texas-Blues mit viel Gitarren-Power, Country-Style und schnodderig-schmutzigem Gesang. Neben ihrer Stimme, mit der sie sich problemlos zwischen der Klarheit einer Kirchen-Sängerin, sie war Mitglied eines Kirchenchors, und der Grobheit einer Kneipen-Performerin bewegte, begeisterte sie das Publikum immer wieder mit ihren wilden Ausritten auf der Gitarre. Bei den mitreißend reinen Blues-Stücken „Devil’s Son“ und „Back Water Blues“, der Coverversion eines Songs der legendären Blues-Sängerin Bessie Smith, bebte das ordentlich besuchte Rex geradezu. Beide Lieder stammen von Allys aktuellen Longplayer „Puppet Show“.

Selbstgeschriebene Texte

Ina Forsman ist seit ihrem Start bei „The Voice Of Finland“ vor neun Jahren, sie scheiterte damals in der ersten Runde, im Geschäft und steht für die durchaus lebhafte Bluesszene in Finnland. Beim Blues-Caravan war sie bereits 2016 an Bord. Ihre eigenen Stücke, die meisten Texte schreibt sie selbst, haben ihr Fundament im Blues, weisen aber deutlich (moderne) Jazz- und Soul-Einflüsse auf.

Ina spielte bei ihrem Auftritt mit ihrer Stimme, wechselte zwischen hoch und tief, kraftvoll und resignierend, flehend und anklagend. Bei Stücken wie „All Good“ und „Genious“ von ihren Album „Been Meaning To Tell You“ legte sie jede Menge Swing in die Vocals.

Katarina Pejak ist die erfahrenste Musikerin aus dem Frauen-Trio. Nach einer frühen klassischen Ausbildung am Klavier entdeckte sie beeinflusst von ihrem Vater, einem Bluesmusiker, den Blues für sich. Inzwischen hat sie vier Platten veröffentlicht, ist weltweit unterwegs, sie spielte unter anderem mehrere Konzerte in Kalkutta, und pendelt zwischen ihrer Heimatstadt Belgrad und ihrer Wahlheimat Nashville.

Eine dreistimmige Wucht

Sie interpretiert Blues weitläufig, mischt Elemente aus Country, Rock und Jazz bei. Getragen wird der Sound von ihrem Piano-Spiel, dem sie als Gegenpol den sanften Grundfarbton ihrer Stimme entgegensetzt. Bei „Roads That Cross“, dem Titel-Song ihrer aktuellen CD, und „She’s Coming After You“ kam dieses Zusammenwirken von Gesang und Instrument wunderbar zur Geltung.

Im Einzel waren die Blues-Ladys sehr stark, als dreistimmiges Ensemble waren sie eine Wucht. Das Betty Davis-Stück „They Say I’Am Different“ veredelten die drei Mädels durch die Bündelung ihre musikalische Vielfalt zu einer echten Perle. Das unzählige Male aufgenommene Traditional „Sixteen Tons (I Owe My Soul To The Company Store)“ machten Ally, Katarina und Ina gemeinsam zu einem fetzigen Highlight des Gigs ebenso wie „The House is Rockin’“ - das Rex war an diesem Abend zweieinhalb Stunden ganz im Sinne dieser Stevie Ray Vaughn-Nummer unterwegs. eh

