Blumen und Kräuter für die Gottesmutter

Duftende Kräuter zu Ehren der Gottesmutter und Schutzpatronin der Erzdiözese Freiburg: Am heutigen Samstag, 15. August, feiert die Katholische Kirche eines der ältesten Marienfeste überhaupt: „Mariä Aufnahme in den Himmel“ – auch als „Mariä Himmelfahrt“ bekannt. Eine Besonderheit dieses Fests ist die damit verbundene Kräuterweihe, die in vielen Kirchen des Katholischen Stadtdekanats Mannheim begangen wird. Gesegnet werden dabei Sträuße aus Heil- und Gewürzkräutern. Diese Kräuterbuschen sind zum einen Sinnbild der Einheit von Mensch und Natur. Zum anderen stellen sie einen Zusammenhang zur Mutter von Jesus Christus her. Heilpflanzen mindern manche Leiden. Nur gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Als dieses „Heilmittel“ gegen den Tod aber versteht die christliche Glaubensüberlieferung die Gottesmutter, weil sie den Heilsbringer – den Heiland, der als Auferstandener den Tod besiegt – geboren hat. schu

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020