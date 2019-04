Blutspende in der Stadthalle

In Baden-Württemberg werden täglich knapp 1800, in Hessen knapp 900 Blutspenden benötigt. Jede einzelne Blutspende ist entscheidend und kommt direkt beim Patienten an. Deshalb bitten das DRK Weinheim und der Blutspendedienst um Blutspenden am Montag, 6. Mai. Die Blutspende läuft von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle Weinheim, Birkenauer Talstraße 1. Alle gesunden Spendenwilligen zwischen 18 und 73 Jahren sind eingeladen. Mitzubringen sind Personalausweis und, falls vorhanden, ein Blutspendepass. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Für den stärkenden Imbiss nach der Spende sorgen die Helferinnen und Helfer des DRK Weinheim. wn

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019