BMW 3er mit mehr Kraft

Buchloe.Alpina hat den 3er in ein Trainingslager geschickt und hängt dabei auch die BMW M GmbH ab. Denn noch bevor der Werksableger seine neue Muskel-Variante der Mittelklasse-Limousine in den Handel bringt, lässt Alpina jetzt seine neuen Sportler von der Leine. Aus dem Allgäu gibt es den 3er dann ab 81 250 Euro als B3 mit Benziner und für mindestens 70 500 Euro als D3s mit Dieselmotor – beide mit Allradantrieb und Achtgang-Automatik. Beim B3 stehen laut Alpina dann für den drei Liter großen Sechszylinder 340 kW/462 PS und 700 Nm im Datenblatt.

Das ermöglicht Fahrleistungen, die manch ein Sportwagen nicht erreicht: So beschleunigt die Limousine in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo von 303 km/h. Dabei verbraucht der Turbo 11,1 Liter und kommt auf einen CO2-Ausstoß von 252 g/km. Der D3s hat eine Leistung von 261 kW/355 PS und geht mit bis zu 730 Nm zu Werk. Ebenfalls ein Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum schafft er den Standardsprint in 4,6 Sekunden und erreicht maximal 273 km/h. Dabei drückt ein Mild-Hybrid-System den Verbrauch auf 7,6 Liter (199 g/km CO2). tmn

