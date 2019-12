Böllerverzicht soll Tieren helfen

Silvesterfeuerwerk, ja oder nein? An dieser Frage scheiden sich derzeit die Geister wie nie zuvor. Schon seit Jahren fordern Tierschützer zum Verzicht aufs Böllern, weil die Tiere zuhause und in der Natur enorm unter dem Lärm litten und manchmal sogar bleibende Schäden davon trügen.

Bei Edeka Zimmermann in Viernheim ist mittlerweile die Entscheidung gereift, künftig keine Böller und Raketen mehr anzubieten. „Wir haben das aktuelle Sortiment schon im April bestellt, konnten danach nicht mehr zurücktreten. Deshalb werden wir die gelagerte Ware verkaufen und mit dem Erlös das Viernheimer Tierheim unterstützen“, erklärt Hans Zimmermann, selbst Hundebesitzer und mit der Problematik vertraut. 2000 Euro, was in etwa den zu erwartenden Einnahmen aus dem diesjährigen Verkauf entspricht, überreichte Zimmermann am Freitag an Vertreter des Tierheims. „Wir können mit dem Geld etwas für die Tiere tun.“ JR

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.12.2019