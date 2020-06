Borkenkäfer hinterlassen Spuren

Main-Tauber-Kreis.Warme Frühjahrstemperaturen und wenig Niederschlag bieten den Borkenkäfern gute Bedingungen zur Vermehrung. Er hat sich in den vergangenen Wochen frisch in gesunde Bäume eingebohrt. Das Forstamt Main-Tauber fordert daher alle Waldbesitzer dringend auf, ihre Fichtenbestände regelmäßig, mindestens 14-tägig, auf Käferbefall zu kontrollieren, befallene Bäume rasch einzuschlagen sowie das Reisig in geeigneter Weise zu beseitigen. „Nur eine wirksame Bekämpfung verhindert einen größeren Käferholzanfall in den nächsten Wochen und Monaten“, erklärt Forstamtsleiter Karlheinz Mechler.

Erkennbar ist ein frischer Befall an kaffeepulverähnlichem Bohrmehl am Stammfuß scheinbar gesunder Bäume.

