Borussia Dortmund sorgt für Fußballfest in Schweinberg

Schweinberg.So etwas hat das 700-Einwohner-Dorf Schweinberg noch nicht erlebt. 5000 Zuschauer kamen zum „Jahrhundertspiel“ des Kreisligisten FC gegen den aktuellen Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund. Was der FC Schweinberg mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern aus diesem Anlass auf die Beine gestellt hat, verdient höchste Anerkennung, denn alles war perfekt organisiert. Und auch den Fußballern des FCS gebührt großer Respekt, denn sie schlugen sich mehr als achtbar. Lange Zeit sah es so aus, als würden sie die Niederlage im einstelligen Bereich halten können. Am Ende war es dann zwar doch ein 0:10, doch dies änderte überhaupt nichts am berechtigten Stolz über die gezeigte Leistung. ptt/Bild: Martin Herrmann

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.07.2019