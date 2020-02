Boxberg hatte viel Glück

Boxberg.Eine Fliegerbombe fiel am 13. Februar 1945 auf Boxberg und Wölchingen. Ziel der alliierten Truppen war wohl ein Zug im Bahnhof von Wölchingen.

Durch die Wucht der Pressluftmine und die Detonation am Kirchberg wurden in Boxberg und Wölchingen zahlreiche Gebäude zerstört, Scheiben gingen zu Bruch und die Dächer vieler Häuser wurden abgedeckt. Zudem war die Wucht der Druckwelle noch in Schweigern zu spüren, wo ebenfalls Scheunentore aus den Angeln gehoben wurden. Dr. Dieter Thoma lässt in einem Bericht Augenzeugen zu Wort kommen, die die Geschehnisse vor 75 Jahren miterlebt haben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020