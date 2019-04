Bratsche, Orgel und Stimmen

Ein Konzert der besonderen Art, das einen interreligiösen musikalischen Dialog aufzeigt, indem es Musik des Christentums mit der des Judentums zusammenführt, bereitet Jutta Stock mit dem Ensemble „convocale“ und weiteren Mitwirkenden vor. Am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr werden in der Weinheimer St.-Laurentius-Kirche ausgewählte Kompositionen des 19. Jahrhunderts bis hin zur Moderne für Orgel, Bratsche und Chor zu hören sein.

In einer Pressemitteilung schreibt Dekanatschorleiterin Stock: Eine große Blüte erlebte die jüdisch-liturgische Musik im 19. Jahrhundert im Zuge von Reformbewegungen bis hinein in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts. Die Chormusik hielt Einzug in den bis dahin musikalisch durch den Wechselgesang zwischen dem Kantor als Vorsänger und dem Antworten der Gemeinde geprägten jüdischen Gottesdienst. Gerade im gemeinsamen Schatz der biblischen Psalmen zeigt sich die große Nähe der jüdischen und christlichen Glaubenstraditionen.

Auch die Orgel, die „Königin der Instrumente“, hielt Einzug in die Synagogen, auch wenn sie innerhalb der jüdischen Gemeinschaft niemals ganz unumstritten war, denn vielen galt sie zu sehr als christliches Symbol. Bis 1938 fand sich aber in fast jeder größeren Stadt Deutschlands eine Synagogenorgel. Die reichen Traditionen christlicher Orgelmusik und der jüdischen Liturgie werden im Konzert am 25. Mai miteinander in Verbindung gebracht. Semjon Kalinowsky aus Lübeck, Bratsche, ein leidenschaftlicher Vertreter seines Instruments, und Organist Guy Poupart aus Standefjord in Norwegen, die beide eine rege Konzerttätigkeit im In- und Ausland aufweisen, werden in diesem Konzert den warmen und vollen Klang der Bratsche mit den Farben der Orgel zu einem einmaligen Klangerlebnis verschmelzen lassen.

Das Ensemble „convocale“, ein Vokalensemble aus Mitgliedern verschiedener christlicher Glaubensgemeinschaften, widmet sich vorwiegend der geistlichen Chormusik und ist durch seine Konzertprojekte und durch die Mitgestaltung von Gottesdiensten in der Region bekannt. Das Ensemble wird von Jutta Stock geleitet.

Der Vorverkauf hat an folgenden Stellen bereits begonnen: in der Beltz-Buchhandlung in der Bahnhofstraße 3-9, im Musikhaus Metz in der Grundelbachstraße 112/5 und in der Buchhandlung Schäffner in der Fußgängerzone in Weinheim sowie in Hirschberg bei Bock Raumausstattung in der Bahnhofstraße 21. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019