Brennende Pyramiden und fliegende Mumien

Ägypten ist ein faszinierendes Land: Seine Geschichte, die Landschaft, das Meer – Millionen Touristen reisen jedes Jahr zu den jahrtausendealten Baudenkmälern im fruchtbaren Niltal. Von Frankfurt am Main aus braucht es zirka vier Flugstunden bis in die Hauptstadt Kairo. Gerade mal zwei Autostunden entfernt von der Kurpfalz gibt es auch ein fantastisches „Land der Pharaonen“ – und zwar im Legoland Deutschland Resort. Und genau das steht im Mittelpunkt der anstehenden Eröffnung des Spaßparadieses im bayerischen Günzburg (an der A 8) am Samstag, 6. April. Eine Leser-Familie unserer Zeitung darf bei dem exklusiven Opening dabei sein und als erste die neuen Attraktionen testen.

Denn das Legoland Deutschland Resort überrascht seine Gäste mit einem weiteren Knaller. Die Saison 2019 führt Besucher in das Land, in dem gleich hunderte Götter verehrt, die Bierbraukunst erfunden und die gemeine Hauskatze zur heiligen Kreatur auserkoren wurden. Im rund 10 700 Quadratmeter großen „Land der Pharaonen“ gehen die Gäste mit Hilfe der neuen Fahrattraktionen „Pyramiden Rallye“ und „Wüsten X-kursion“ auf actionreiche Schatzjagd. Nur der schurkenhafte Pharao Amset-Ra steht ihnen dabei im Weg. Die abenteuerliche Reise führt ins antike Ägypten, durch die dunklen Tiefen eines Tempels und hoch hinaus in luftige Höhen.

Filmset und neuer 4-D-Movie

In der interaktiven „Pyramiden Rallye“ gehen Familien in Gruppen à vier Personen gemeinsam auf eine abenteuerliche Fahrt zu den Pyramiden. Um seine Schätze zu sichern, hat der Pharao Amset-Ra ein Feuer im Eingangsbereich der Tempelbauten entfacht. Insgesamt acht Teams fahren gegeneinander um die Wette, um mit Schnelligkeit und Treffsicherheit den „Brand“ am Pyramideneingang zu löschen und den Feuerzauber des Pharaos zu bannen. Gleich nebenan in der „Tempel X-pedition“ können sich die Schatzsucher direkt in die heiligen Hallen begeben und die Diebesbeute des Pharaos mit Geschick und vollem Einsatz zurückerobern.

In Sicherheit bringen sich die Abenteurer anschließend mit einem Ballon in der „Wüsten X-kursion“. In der Luft stören nur listige, fliegende Mumien, denen durch das ständige Rotieren des Ballons geschickt ausgewichen werden kann. Auch bei dieser Mission ist der gemeinsame Einsatz gefragt, da die Familie selbst steuert, wie hoch der Ballon fliegt.

„Ein Fahrvergnügen, das es in dieser Form nur im Legoland Deutschland gibt“, verrät Resort-Geschäftsführer Martin Kring. „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Park gleich um zwei Fahrattraktionen erweitern können. Damit präsentieren wir einen zehnten, neuen Themenbereich, in dem Familien das Abenteuer im Alten Ägypten gemeinsam erleben können. Wer also nicht warten möchte bis 2020 das neue Ägyptische Museum in Gizeh eröffnet, kann einfach im Legoland Deutschland die Pyramiden bestaunen“, scherzt Kring. Für den neuen Themenbereich hat das Resort einen mittleren siebenstelligen Betrag investiert.

Insgesamt 63 Attraktionen, tausende Modelle aus mehr als 60 Millionen Lego-Steinen und 2644 Übernachtungsmöglichkeiten bietet das Legoland Deutschland Resort seinen Gästen in dieser Saison. Und: Fans des Kinohits „The Lego-Movie 2“ dürfen sich auf die neue Saison freuen, wenn originalgetreue Lego- Modelle aus Apokalypstadt im Legoland einziehen. In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Entertainment haben die Modellbauer aus rund 62 000 Lego-Steinen in 31 Farben Teile des Filmsets nachgebaut. Noch realer wird die Filmwelt bei den ersten „Lego Movie Days“ am Samstag/Sonntag, 13. bis 14. April. Dann können Besucher die Filmfiguren „Emmet“, „Wyldstyle“ und erstmals „Sweet Mischmasch“ sogar live erleben und Selfies mit ihnen machen.

Turbulent und actionreich wird es ab Donnerstag, 30. Mai, in den Lego-Studios. Im Kino des Parks startet der neue 4-D-Film „Lego City 4 D – Cops in Action“. Dabei nehmen die Helden der Lego-City-Polizei die Zuschauer mit auf eine turbulente Jagd durch die Stadt, während echtes Wasser, Wind und Seifenblasen für 4-D-Spaß sorgen.

Das gibt’s zu gewinnen

Doch zurück zum Eröffnungswochenende: Eine Leserfamilie unserer Zeitung – zwei Erwachsene, zwei Kinder (am besten im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren) – haben die Möglichkeit, vom Freitag, 5. April, auf Samstag, 6. April, im tollen „Pirateninsel“-Hotel im Legoland Deutschland Resort zu übernachten und dann mit zu den ersten Gästen zu gehören, die am Eröffnungstag das Legoland besuchen – die Tagestickets und die Übernachtung mit Frühstück für die Familie spendiert das Legoland Deutschland Resort in Kooperation mit dieser Zeitung (Details zur Gewinnspielteilnahme in der Infobox). kaba/bundbm

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.03.2019