Briefflut beim Weihnachtsmann

In der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort in Brandenburg sind bereits Anfang Dezember 100 000 Briefe von Kindern an den Weihnachtsmann eingetroffen. Rund jeder zehnte kam aus dem Ausland, wie die Deutsche Post mitteilte. Die große Resonanz belege „den besonderen Wert der Aktion in dieser Vorweihnachtszeit, in der Familien viel Zeit zu Hause verbringen“, sagte Sprecherin Anke Blenn.

20 Helfer bearbeiteten jedes Schreiben mit Sorgfalt, hieß es. Die „Wunsch-Hitliste“ der Jüngeren führten nach wie vor klassische Spielzeuge wie Puppen, Feuerwehr-, Polizeiautos oder Dinosaurier an. Auch Bücher, Hörbücher und Gesellschaftsspiele lägen wieder im Trend.

Laut Post wünschen sich die Kleinen dieses Jahr öfter als sonst auch Gesundheit für die ganze Familie - und dass „Corona weggeht“. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020