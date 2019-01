Brocken-Bahn aus Eis befreit

Wernigerode.Ein Lichtblick im Schnee-Chaos: Die Harzer Schmalspurbahn fährt nach Problemen mit festgefahrenen Zügen und Wetterkapriolen wieder auf den Brocken-Gipfel. Arbeiter hatten zuvor auf dem Brocken Fahrwerksteile an einem Zug demontiert, um ihn nach langer Standzeit im Eis bewegen zu können (unser Bild). Gestern begutachtete der Räumtrupp samt Schneefräse die Strecke und gab grünes Licht. Am Samstag war die Brocken-Bahn mit Fahrgästen im Schnee steckengeblieben. Dampflok und Passagiere wurden wieder ins Tal gebracht. Eine weitere Dampflok musste am Dienstag freigeschaufelt werden. Bild: dpa

