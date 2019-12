Brückenabriss und neue B 47

Bergstraße.Nicht nur auf dem Odenwald-Teil der B 47 wurde in diesem Jahr kräftig gebaut, sondern auch im Ried. Und an der Autobahnanschlussstelle Heppenheim musste eine marode Brücke weichen. Derzeit läuft dort der Verkehr über eine Behelfskonstruktion, bis die neue Brücke fertiggestellt ist. Deutlich näher an der Fertigstellung ist dagegen der erste Teil des vierspurigen Ausbaus der B 47 zwischen Lorsch und Worms: Bei Bürstadt wurde der Verkehr im Sommer auf die neue Fahrbahn umgelegt, damit die alte Strecke saniert werden kann. seg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019