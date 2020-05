Brüssel streitet um Schulden

Brüssel.EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sieht noch Klärungsbedarf beim geplanten europäischen Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise. „Natürlich steckt der Teufel immer im Detail“, sagte von der Leyen am Freitag. „Es gibt noch eine Menge Diskussionen darüber, wie man das Geld ausgibt und wie viel davon Kredite sind und wie viel Zuschüsse.“ Grundsätzlich stünden aber alle 27 EU-Staaten hinter der Idee eines solchen Programms im Rahmen des nächsten mehrjährigen Haushaltsplans. Sie sprach erneut von einem Umfang in Billionenhöhe.

Auf Skepsis trifft vor allem die Idee, zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie geliehenes Geld als Zuschüsse an Krisenländer auszuzahlen. Dies könnte gegen europäisches Recht verstoßen, erklärte der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß nach „Spiegel“-Informationen dem Europaausschuss des Bundestags. Während der juristische Dienst der Kommission die Pläne rechtlich gutheiße, sähen Vertreter des juristischen Diensts des Rates das Vorhaben skeptischer.

Die Heidelberger Grünen-Abgeordnete Franziska Brantner bestätigte die Äußerungen und wies Bedenken zurück. „Ob man die nationalen Beiträge jetzt erhöht oder in zehn, 20 Jahren, wenn die Rückzahlung ansteht, macht letztlich keinen Unterschied“, sagte sie. „Wichtig ist doch, dass die EU-Staaten jetzt gut durch die Krise kommen.“ Statt sich hinter juristischen Bedenken Einzelner zu verstecken, sollte die Bundesregierung darauf dringen, dass bei der Verwendung des Geldes Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit berücksichtigt werden.

Hintergrund ist, dass die EU für den laufenden Haushalt üblicherweise keine Schulden machen darf. „Der Haushalt wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollständig aus Eigenmitteln finanziert“, heißt es in Artikel 311 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU. Die Alternative wäre, dass Deutschland und andere Länder deutlich mehr in den EU-Haushalt einzahlen und so zusätzliche Hilfen an Krisenstaaten ermöglichen. Denkbar wäre auch, Geld aus späteren Jahren des EU-Siebenjahresplans vorzuziehen. dpa

