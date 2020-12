Das Bauarbeiter-Orchester hat zum Schlussakkord angesetzt: Zum Monatswechsel November/Dezember wurde mit den Arbeiten an dem etwa 105 Meter langen Abschnitt 5 b die letzte Etappe der rund acht Millionen Euro teuren B 3-Erneuerung in Angriff genommen. Nach der Sanierung der Strecke zwischen der Stadtgrenze Auerbach/Zwingenberg bis in Höhe des Rewe-Marktes (Phase 1) und dem Bau des Kreisverkehrsplatzes (Phase 2) folgt zurzeit die Phase 3: Der Neubau der 920 Meter langen Strecke zwischen Kreisel und Abzweig Alsbacher Straße, die in insgesamt sechs einzelne Abschnitte aufgeteilt ist und mit dem im August 2019 begonnen wurde.

Die Baustelle liegt sehr gut im Zeitplan, Rathauschef Holger Habich ist dennoch vorsichtig mit Prognosen und belässt es zurzeit noch beim offiziellen Zieltermin: Im April 2021 soll es wieder auf der gesamten Ortsdurchfahrt „Freie Fahrt!“ heißen. Auch in Sachen Kostenentwicklung gebe es bei dem rund acht Millionen Euro teuren Straßenbauprojekt „keine Auffälligkeiten“, so der Bürgermeister.

Ist im Frühjahr des neuen Jahres alles fertig, dann wurden Fahrbahn, Bürgersteige, Bushaltestellen, Parkplätze und Grünstreifen erneuert. Und unter der Oberfläche hat sich auch viel getan: Unter anderem wurden im Bereich Löwenplatz bis Bahnhofstraße knifflige Kanalarbeiten erledigt. Im Zeitplan befindet sich auch das zweite Großprojekt der Stadt Zwingenberg, der mit Gesamtkosten von 3,12 Millionen Euro kalkulierte Neubau der Städtischen Kindertagesstätte in der Tagweide, der zu Beginn des neuen Jahres zunächst vom Team, dann von den Kindern bezogen werden soll. Nur die Fertigstellung der Außenanlagen zieht sich noch hin.

In der neuen Kita solle bis zu 100 Kinder im Kleinkinder- und Kindergartenalter betreut werden. Entsprechend dem aktuell verfügbaren Personalbestand sollen zunächst drei Gruppen belegt werden. Eine reine Krippengruppe (U3) und zwei altersgemischten Gruppen geschehen.

Auch in Sachen Kita verfolgt man einen ambitionierten Zeitplan: Nach der Standortwahl erfolgte der Startschuss für die Planung im Juli 2019. Ausgeschrieben wurden die Bauarbeiten im November/Dezember 2019, die Baugenehmigung lag im Januar 2020 vor. Im Februar erfolgte die Auftragsvergabe und der Baubeginn für Holzmodulbauweise dann im Mai. Einziger Wermutstropfen: In den Genuss des erhofften Millionenzuschusses kommt die Stadt nicht, die Fördertöpfe sind leer. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020