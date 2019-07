Buch-Casting und Zwergenschmökern

Bensheim.Zur Überbrückung der Sommerpause der Vorlesereihen sind Kinder ab sechs Jahren heute (12.) um 11 Uhr zu einem Buch-Casting in die Stadtbibliothek eingeladen: Die Kinder lernen spannende Bücher und andere Medien kennen und dürfen diese in verschiedenen Kategorien bewerten. Im Anschluss wird noch gemeinsam gebastelt.

Treffpunkt ist der Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek. Die Veranstaltung findet ein weiteres Mal in der fünften Ferienwoche statt: Am Dienstag, 30. Juli, um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das nächste Zwergenschmökern – die Vorlesereihe für Kleinkinder – findet wieder an einem Samstag statt, und zwar morgen (13.) um 9.30 Uhr. Claudia Daum liest in gemütlicher Atmosphäre aus verschiedenen Bilderbüchern für Kinder ab 18 Monaten, die in Begleitung eines Eltern- oder Großelternteils zu Besuch in die Bibliothek kommen.

Im Mittelpunkt steht die liebevolle und aufmunternde Geschichte „Die kleine Eule kommt in den Kindergarten“ von Debi Gliori. Zum Inhalt: „Heute ist ein großer Tag für die kleine Eule: Sie geht zum ersten Mal in den Kindergarten. Aber das gefällt ihr ganz und gar nicht! Was soll sie denn dort ohne Mama und Baby-Eule machen? Doch als die kleine Eule beim Spielen, Planschen und Herumfliegen neue Freunde findet, sind Mama und Baby-Eule schnell vergessen. Vielleicht war die Sache mit dem Kindergarten doch keine schlechte Idee ...“

Das Zwergenschmökern findet außerhalb der Öffnungszeiten statt. Bitte am Eingang Spielplatz klingeln. Das nächste Zwergenschmökern in diesem Sommer findet ebenfalls an einem Samstag statt: 10. August. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.07.2019