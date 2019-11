Budenzauberauf dem Rathausplatz

Am Samstag, 30. November, findet in Oberflockenbach traditionell von 16 bis 21 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz statt. Wieder verwandelt sich der Rathausplatz in einen adventlichen Marktplatz mit vielen Ständen. Unter anderem werden Adventskränze und Adventsgestecke angeboten, aber auch kleine, liebevoll hergestellte Geschenke für das Weihnachtsfest. Von selbst gemachten Nudeln über Honig vom heimischen Erzeuger bis zu Tees und Ölen und Likören reicht die Auswahl.

Ein vielfältiges kulinarisches Angebot lässt die Küche zu Hause kalt bleiben, und auch Glühwein und Co. kommen nicht zu kurz. Als neues Angebot für die Kinder wird es dieses Jahr Ponyreiten und eine Bastelecke geben, in der die Kinder kleine Geschenke basteln können, während die Eltern vorweihnachtliche Atmosphäre genießen.

Frauenchor tritt auf

Zu Beginn wird Ortsvorsteherin Heide Maser die Gäste begrüßen und der Musikverein Gorxheimertal musizieren. Gegen 17.30 Uhr wird der Frauenchor Oberflockenbach zusammen mit dem Kinderchor der Theodor-Heuss-Grundschule singen. Chorleiterin Sabine Nick hat Lieder mit kleinen und großen Sängerinnen und Sängern einstudiert.

Sicherlich hält hierbei schon das eine oder andere Kind Ausschau nach dem Nikolaus, der oft, angelockt durch den schönen Gesang, in Oberflockenbach einen Zwischenstopp einlegt.

Interessant auch eine weitere Neuheit: Dieses Jahr wird es eine Tannenbäumchenversteigerung geben, die der Förderverein der Theodor-Heuss-Grundschule unter dem neuen Vorsitzenden Axel Nickles mit dem Ortschaftsrat veranstaltet. Die Kinder der Grundschule haben zwei Tannenbäumchen mit selbst gebastelten Anhängern geschmückt. Diese werden gegen 18.30 Uhr zu Gunsten der Kinder der Grundschule meistbietend versteigert.

Zwei Tänzerinnen steppen

Gegen 19 Uhr gibt es dann noch eine Stepptanzvorführung von zwei Tänzerinnen aus der Formation der aktuellen Deutschen Meister in der Schülerformation, bevor ein schönes Gitarrenspiel den offiziellen Teil beendet und der Abend ganz besinnlich bei Speisen, Getränken und netten Gesprächen ausklingen kann. C.S.

