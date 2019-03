Bücher fürs „Osternest“

Wer zu Ostern ein neues Buch lesen will und gleichzeitig der Weinheimer Stadtbibliothek und damit den vielen Leserinnen und Lesern ein kleines Geschenk machen will, kann sich ab sofort an einer Kauf-mich-Aktion in der Bibliothek beteiligen. Das Team der Stadtbibliothek startet eine frühlingshafte Kauf-mich-Aktion und hat dazu einen großen Baum mit Medienwünschen dekoriert. Verschiedene kleine Wunschzettel können gepflückt und dann in jeder Weinheimer Buchhandlung für die Bibliothek gekauft werden.

Wer eine Spendenquittung von der Stadt Weinheim erhalten möchte, nimmt einen Vordruck mit, der von der Buchhandlung ausgefüllt und unterschrieben werden muss. Buch und Vordruck werden dann in der Bibliothek abgegeben, und der Käufer darf den Titel als erster Kunde ausleihen, sobald die technische Bearbeitung abgeschlossen ist. Dies dauert in der Regel zwei Tage, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019