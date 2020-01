Büchermarkt für Schnäppchenjäger

Ein großer Bücherflohmarkt findet am Samstag, 1. Februar, von 10 Uhr bis 14 Uhr in der Stadtbibliothek in der Luisenstraße statt. Schnäppchenjäger sind eingeladen, in zahlreichen Kisten, gefüllt mit Romanen, Sach- und Fachbüchern aus allen Wissensgebieten, zu stöbern und auszuwählen. Auch DVDs und CDs sowie Kinder- und Jugendbücher sind wieder im Angebot, ebenso ausrangierte Zeitschriften. Die Preise bleiben auch in diesem Jahr stabil: Gebundene Bücher, CDs und DVDs kosten einen Euro, Taschenbücher 50 Cent, Zeitschriften 30 Cent pro Heft. Auch die Baumwolltaschen mit Bibliotheksaufdruck zum Transport der Schnäppchen können für 1,50 Euro erworben werden. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020