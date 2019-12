Bühne für Band und Feten

Als die ersten Entwürfe für eine Bühne entstanden, waren einige der 19 Schüler noch zurückhaltend. Dann aber wurde gesägt, gebohrt und Holz geschliffen, und bei allen wuchs die Begeisterung für das Projekt „Bühnenbau“, das innerhalb von fünf Tagen realisiert wurde. Das Ergebnis, eine Bühne für das Foyer der Johann-Philipp-Reis-Schule (JPRS), wurde am Montag offiziell präsentiert. Die Schüler des „Vorqualifizierungsjahres Arbeit und Beruf für Jugendliche ohne Deutschkenntnisse“ (VABO-Klasse) waren sichtlich stolz, als ihnen Maja Madukanya und Karim Alnasmeh vom Verein WERKstattSchule Heidelberg, die das Projekt begleiteten, ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme überreichten. „Es ist eure Bühne. Es hat total viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten. Ihr habt gesehen, wo anzupacken war“, sagte Maja Madukanya.

Das fand auch Volker Molfenter, Abteilungsleiter an der JPRS, der sich zudem bei Annika Wiescher und Andreas König, den Klassenlehrern der VABO 1 und 3, bedankte. Die Lehrer hatten ebenso wie die beteiligten Schüler einen gruppendynamischen Prozess in der Arbeitswoche beobachtet. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache soll den meist aus Flüchtlingsfamilien kommenden Schülern auch ein Einblick in mögliche Berufsfelder gegeben werden. Dafür war das Projekt im Rahmen der kooperativen Berufsorientierung für Zugewanderte ideal.

„Tag der öffenen Tür“ im Januar

Schon in den vorangegangenen Schuljahren hatten andere Schüler zwei Ruhebänke für die Schule gebaut. Nun konzentrierte sich das Erlernen handwerklicher und technischer Fähigkeiten auf den Bühnenbau. Die Gruppe, deren Mitglieder aus unterschiedlichen Herkunftsländern stammen, arbeitete sich vom Entwurf über das Modell und die Oberflächenbehandlung des Holzes bis zur Montage der Bühne. Sie besteht aus zwei Teilen, sodass sie jederzeit auf- und abgebaut werden kann. „Im Juni und Juli wird sie noch erweitert“, blickte Klassenlehrer Andreas König in die Zukunft.

Das tat auch der Schulleiter, Oberstudiendirektor Timo Tuschling. „Ein tolles Ergebnis“, sagte er mit Blick auf die neue Bühne, die schon bald zum Einsatz kommen wird, beim Infotag der JPRS am 28. Januar oder beim „Tag der offenen Tür“ am 8. Februar. Dann wird auch die Lehrer-Schüler-Band etwas erhöht für den musikalischen Rahmen sorgen können. Sicher wird sie auch bei mancher Schulfete treue Dienste leisten. dra

