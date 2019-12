Bülent Ceylan schon ausverkauft

Die Veranstaltung mit Bülent Ceylan in der Weinheimer Stadthalle am 24. September 2020, ist bereits jetzt ausverkauft. Darauf weist Franz Kain von der Agentur VoiceArt hin. In der Programmzeitung von VoiceArt und der Alten Druckerei, die jetzt in die Haushalte verteilt wird, ist dieser Termin natürlich aufgeführt. Dafür gibt es aber keine Karten mehr, Anrufe in den Kartenshops sind zwecklos. Es wird auch vorerst keine Zusatzveranstaltung in Weinheim geben, wie Kain erklärt. „Es tut uns leid, dass es jetzt keine Chancen mehr auf Karten gibt, aber der rasante Vorverkauf im Fall Bülent hat die Veröffentlichung des Termins überholt“, teilt Kain mit. red

