Bülent Ceylan schon ausverkauft

Die Veranstaltung mit Bülent Ceylan in der Weinheimer Stadthalle am 24. September des kommenden Jahres ist bereits restlos ausverkauft. In der Programmzeitung von VoiceArt und der „Alten Druckerei“, die jetzt in die Haushalte verteilt wird, ist dieser Termin allerdings aufgeführt. Dafür gibt es nun keine Karten mehr, Anrufe in den Kartenshops sind zwecklos, schreibt Veranstalter Franz Kain in einer Pressenotiz.

Es wird auch für Bülent Ceylan vorerst keine Zusatzveranstaltung in Weinheim geben. „Es tut uns leid, dass es jetzt keine Chancen auf Karten für Ceylan in Weinheim gibt“, sagt Kain. Der Vorverkauf für den Auftritt verlief derart rasant, dass die Veröffentlichung in der Programmzeitung jetzt überholt ist. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.12.2019