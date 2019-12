Bürgermeisterwahl sorgt für Ärger

Bensheim.Am 21. Juni 2020 wird in Bensheim ein neuer Bürgermeister gewählt – oder der bisherige im Amt bestätigt. Doch noch bevor der Wahlkampf richtig angefangen hat oder überhaupt feststeht, wer alles um den Chefsessel im Rathaus konkurrieren möchte, gibt es Ärger.

Der Auslöser: Ein Beschluss der GLB-Mitgliederversammlung. Die Bensheimer Grünen wünschen sich von den Grünen im Kreis einen Bürgermeisterkandidaten für Bensheim. Kurz vor Weihnachten kann man sich natürlich vieles wünschen. Was dem Vorstoß aber eine gewisse Schärfe verleiht, ist der Koalitionsvertrag zwischen CDU, GLB und BfB. Der sieht vor, dass die Grüne Liste und die Bürger für Bensheim keinen eigenen Bewerber ins Rennen schicken.

Für die Christdemokraten eine Formulierung ohne Spielraum, für die GLB offenkundig schon. Sie interpretieren den Absatz in der Vereinbarung dahingehend, dass sie selbst niemanden aufstellen können, der grüne Kreisverband jedoch schon. Folglich befinde man sich im Einklang mit dem Koalitionsvertrag.

Die CDU wollte dem wenig überraschend nicht folgen und sprach vom Bruch der Vereinbarung, Verärgerung und öffentlich geäußertes Unverständnis inklusive. Konsequenzen hatte der Wunsch der Grünen zumindest bis Mitte Dezember allerdings nicht. Die Koalition arbeitet zumindest nach außen weiter wie bisher. Ob sich nach der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2020 etwas ändert, muss abgewartet werden. Einen Kandidaten haben die Kreis-Grünen bisher nicht präsentiert. Stadtrat Adil Oyan soll angefragt worden sein – und postwendend abgelehnt haben.

Immerhin sorgte Bürgermeister Rolf Richter (CDU) Mitte Dezember für Klarheit. Der Rathauschef, seit Ende 2014 im Amt, erläuterte, dass er weitermachen möchte und wieder antreten werde. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren viel erreicht, aber lange nicht alles. Bei einigen Projekten sind wir mittendrin“, bilanzierte Richter. Der Job mache ihm nach wie vor Spaß. „Ich möchte meine Heimatstadt gerne weiter mitgestalten“, so der 53-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Wer ihm alles den Posten streitig machen will, wird sich Anfang des neuen Jahres klären. Abgesehen von den Grünen wird es bei der FDP im Januar eine Entscheidung geben. Vorsitzender Holger Steinert hatte als Ergebnis einer Klausurtagung angekündigt, dass es eine Person aus dem Aktivenkreis der Bensheimer Liberalen gebe, die ihren Hut in den Ring werfen könnte. Ausschlaggebendes Kriterium wird dabei der hohe zeitliche und finanzielle Aufwand einer ehrenamtlich über Monate geführten Wahlkampagne in Bezug auf die berufliche und persönliche Situation des potenziellen Bewerbers sein.

Ende des Jahres will sich außerdem die SPD darüber im Klaren sein, ob man wie 2014 einen Kandidaten aufgestellt. Die FWG hält es für erforderlich, „dass von den Oppositionsgruppierungen ein qualifizierter und kompetenter Kandidat nominiert wird und sich zur Wahl stellt“, erklärte Rolf Tiemann bereits im Herbst. Darauf arbeite man hin.

Die AfD hat sich nach Aussagen des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Rolf Kahnt bereits entschieden, einen Bewerber ins Rennen zu schicken, der im Frühjahr vorgestellt werden soll.

Bis zum 13. April um 18 Uhr können die jeweiligen Wahlvorschläge eingereicht werden. Dass es sich bei diesem Tag um den Ostermontag handelt, spielt formaljuristisch keine Rolle. Sollte am 21. Juni keiner der Chefsesselaspiranten mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, muss am 5. Juli erneut abgestimmt werden.

