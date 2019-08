Bunter Musikmix

Seit es den neuen Dürreplatz an der Weinheim Galerie gibt, steigt am Vortag des Weinheimer Herbstes, diesmal am Samstag, 14. September, das traditionelle Dürreplatzfest: mit Livemusik, eintrittsfrei, und zünftiger Weinheimer Bewirtung. Schon ab 11 Uhr gibt es Essen und Trinken, bewirtet wird durch die Woinemer Hausbrauerei, das Weingut Raffl und den Partyservice Heiner Pflästerer.

Ab 15 Uhr gibt es dann die ersten Bands zu hören. Erst mit Newcomer-Bands aus der Weinheimer jungen Szene, dann folgt ab circa 20.30 Uhr eine große Open-Air-Party mit der Formation Sweat, diesmal in Zusammenspiel mit den Soulstimmen von „Vince the Prince“ und Marion la Marche. Veranstalter des Dürreplatzfestes ist wieder der Stadtjugendring Weinheim, für das Musikprogramm ist Roland Kern vom Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Stimmgewaltiges Duo

Den Anfang machen in diesem Jahr die Nachwuchsrocker der Band The Paraberries. Gitarrist und Sänger Dominik Maciejewski hat vor einem Jahr als Solist auf dem Dürreplatzfest eine viel beachtete Premiere hingelegt – jetzt spielt er mit Freunden und noch mehr Klangfülle im Background.

Um 16.30 Uhr folgen „Pat Fisher“ und „Sonja Josan“, die als stimmgewaltiges Duo zuletzt in Weinheim bei der Zielparty der Wanderung Rhein-Neckar 50 überzeugt haben. WoinemBrass, die starken Bläser der Musikschule Badische Bergstraße, setzen um 18 Uhr Akzente und umrahmen zünftig einen Fassbieranstich um 18 Uhr mit den Sponsoren und Partnern des Festes.

Partykracher von Sweat

Denn die BB-Bank, die Firma Naturin, die Stadtwerke Weinheim, DiesbachMedien, die AOK und die Firma GM-Elektrotechnik unterstützen das Fest, das somit ohne Eintritt allen Bürgern kostenlos zugänglich ist.

Um 19 Uhr treten dann die angesagten Newcomer der Band Exact auf, die gerade auf den Straßenfest-Bühnen der Region für Aufsehen sorgen. Sie leiten über auf die Partykracher von Sweat mit dem Weinheimer Vollblutmusiker Markus Hermann an der Gitarre. Das Dürreplatzfest geht bis voraussichtlich 22 Uhr. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019