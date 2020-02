Reicholzheim.Der „Reichelzer Ümtrieb“ bescherte am Rosenmontag dem Ort trotz des schlechten Wetters ein buntes Treiben. Das Nieselwetter hielt keinen der Narren vom Feiern ab. Von der Halle aus setzte sich der Zug Richtung Winzerkeller in Bewegung. Angeführt wurde er vom Bild der Südsee mit einem Segelschiff und Kindern mit Glocke. Passend zum Faschingsmotto „Aloha ’oe und Südseezauber beim RNC hier an der Tauber“ zog auch das Floß des Prinzenpaars mit durchs Dorf. Dank ihres Segels hatten „Lisa die kreative Fee aus Übersee“ und „Patrick der fränkische Hammer“ immer genügend Antrieb. Die Traditionsveranstaltung zieht Reicholzheimer aller Generationen an.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020