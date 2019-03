Burger bei Krimifestival

Im Rahmen des Krimifestivals Kurpfalz lädt die Stadtbibliothek Weinheim zu einer Lesung mit dem bekannten Krimi-Autor Wolfgang Burger am Samstag, 30. März, 19 Uhr, ein. Der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnen. In der Lesung stellt Burger seinen neuesten Roman vor. Sein Titel lautet: „Wen der Tod betrügt.“

Der Schriftsteller ist im „normalen Leben“ promovierter Ingenieur. Er hat viele Jahre in leitenden Positionen am Karlsruher Institut für Technologie KIT gearbeitet. Heute lebt Wolfgang Burger in Karlsruhe und Regensburg. Seit 1995 ist er schriftstellerisch tätig. Seine Gerlach-Krimis wurden bereits zweimal für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert und standen mehrfach auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Im neuen Krimi geht es darum: Juliana von Lembke, erfolgreiche Managerin und gefürchtete Spezialistin für die Sanierung bankrotter Firmen, wird tot aus dem Neckar gezogen. Anfangs deutet alles auf Selbstmord hin. Doch dann taucht eine Obdachlose auf, die bezeugt, dass Juliana von einer Brücke in den Fluss gestoßen wurde.

Kripochef Alexander Gerlach hat zunächst den Ehemann in Verdacht oder einen ihrer vielen verflossenen Liebhaber. Da Juliana sich bei den Sanierungsaktionen aber viele Feinde gemacht hat, ermittelt er bald auch in diese Richtung. Dann findet einer von Julianas früheren Liebhabern den Tod, ein Mitarbeiter wird in die Luft gesprengt, und der Ehemann ist plötzlich spurlos verschwunden. Gerlach steht vor seinem vielleicht undurchsichtigsten Fall.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbibliothek in der Luisenstraße für 8 Euro bis zum 29. März, an der Abendkasse kostet der Eintritt dann 10 Euro. whm

