„Burgkurzweyl zu Cullesheym“ lockte tausende Besucher

Külsheim.Tausende Besucher kamen am Maifeiertag zum Auftakt der „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ in die Brunnenstadt Külsheim. Sie wurden von hunderten Akteuren in historischen Gewändern auf eine Reise ins 15. Jahrhundert mitgenommen. Bei idealen Wetterbedingungen feierten ehrbare Handwerker und gewiefte Kaufleute, Burgfräuleins, Edelleute und zwielichtige Gestalten gemeinsam mit den Gästen aus der ganzen Region ein großes Fest. Das mittelalterliche Treiben erfreute alle Sinne. Bild: Hans-Peter Wagner

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.05.2019