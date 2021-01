Busfahrer verletzt

Würzburg.Ein Busfahrer wurde am Freitagabend in Würzburg von einem Fahrgast mit einem Messer verletzt, so die Polizei am Montag. Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen einer Personengruppe um einen 19-Jährigen und dem Busfahrer an der Haltestelle Rennweg zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Der 19-Jährige zog dann jedoch ein Messer und verletzte den 33-jährigen Busfahrer leicht an der Hand. Drei junge Männer konnten kurze Zeit später festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die beiden Mittäter, zwei Syrer im Alter von 17 und 18 Jahren, nach dem Ende der Maßnahmen wieder entlassen. Der Haupttäter, ein 19-Jähriger aus dem Irak, verbrachte die Nacht in der Zelle und wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der U-Haft wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung anordnete. Der junge Mann sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.

