Caritas spielt in erster Liga

Bad Mergentheim.Das Caritas-Krankenhaus gehört laut einer Studie der F.A.Z. zu den besten Krankenhäusern in Deutschland.

Sowohl in Bezug auf die medizinische und pflegerische Qualität als auch auf die Zufriedenheit der Patienten zählt das Caritas danach zu den besten Kliniken in Deutschland in der Kategorie zwischen 300 und 500 Betten – und dies bereits zum dritten Mal in Folge.

Die Studie wertet dafür die aktuell vorliegenden Qualitätsberichte aus dem Jahr 2018 aus. Daneben fließen Patientenrückmeldungen aus Bewertungsportalen und Patientenbefragungen von Krankenkassen in das Ranking ein.

Ausgezeichnet wurden folgende Fachbereiche: Allgemeinchirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Gastroenterologie, Nephrologie, Neurologie, Orthopädie und Urologie.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020