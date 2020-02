Carvend in den Frühling

100 Prozent Schneegarantie, Après-Ski und Feierlaune: Wenn der Frühling im österreichischen Tal zwischen Finkenberg und Hintertux den blühenden Teppich ausrollt, locken am Hintertuxer Gletscher noch 60 Kilometer glitzernde Firnhänge und breite Carvingpisten.

Wer die ganze Pracht der Gletscherwelt inhalieren möchte, tut das am besten von der Panoramaterrasse auf 3250 Metern mit ihrer atemberaubenden Fernsicht. Ridern und Sprungakrobaten präsentiert sich der Betterpark am Fuße des Olperers ab Anfang April mit perfekten Bedingungen. Der Treffpunkt für Freestyler kommt erst richtig in Fahrt, wenn andere Winterskigebiete längst „dahingeschmolzen“ sind.

Wenn die Sonne untergeht, gehen die Lichter in den trendigen Après-Ski-Lokalen im Tal erst an. Kühle Drinks und heiße Beats eröffnet der Après-Ski-Frühling mit den Fixstartern Antonia aus Tirol (9. und 16. März), Olaf Henning (10. und 17. März) Melanie Müller (12. und 19. März) und DJ Ötzi (26. März).

Egal wie groß das Budget sein mag: In Tux-Finkenberg reichen die Möglichkeiten bei den Unterkünften von Frühstückspensionen über gemütliche Gasthöfe bis zu exklusiven Wellnesshotels. Eltern und ihr Nachwuchs quartieren sich in heimeligen Familienunterkünften ein und holen sich den letzten Schliff von den professionellen Skischulen. Mit dem 9. Mai starten am Hintertuxer Gletscher dann die günstigen Sommerskilauf-Tarife. kaba/mk

Sonnenskilauf am Hintertuxer Gletscher (18. April bis 9. Mai): 7 Übernachtungen im DZ mit Frühstück ab 179 Euro, im Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension ab 689 Euro – mehr unter www.tux.at.

