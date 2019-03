„Celtic Songs“ sucht neue Sänger

Der Weinheimer Chor „Celtic Songs“ sucht neue Sängerinnen und Sänger. „In freundschaftlicher Atmosphäre wird ein breit gefächertes Repertoire mittelalterlicher, irischer, schottischer und französischer Titel gesungen, die der junge Chorleiter Nicolas Arnold selbst effektvoll arrangiert – vom getragenen Scarborough Fair bis zum fetzigen Whiskey in the Jar“, heißt es in einer Pressemitteilung des Chors. Die Auftritte in den vergangenen drei Jahren fanden bei den Zuhörern guten Anklang. Interessierte und ohne Chorerfahrung – auch ohne Notenkenntnisse – sind zum Schnuppern an den Probeabenden eingeladen: immer mittwochs um 20 Uhr im Bodelschwingh-Haus, Bodelschwingh-Straße 2.

Mehr Informationen über den Chor „Celtic Songs“ gibt es auf der Webseite www.celticsongs.de und bei Alexandra Stimper-Deobald. Telefon 06252/7910195, E-Mail: celticsongs@online.de. wn

