Schwäbisch Hall.Eine positive Bilanz zog am Ende des zehnten Gipfeltreffens der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall dessen Initiator und Mitveranstalter, Dr. Walter Döring. Die Teilnehmer hätten die Chance genutzt, sich und die Standorte ihrer Unternehmen deutlich sichtbar zu machen, betonte er.

Der Schirmherr der zweitägigen, hochkarätig besetzten Veranstaltung, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, erklärte per Video-Konferenz aus Berlin, „dass sich die Wirtschaft der Bundesrepublik in den zurückliegenden zehn Jahren keine Gedanken über Rezession oder schwächelnde Wirtschaftsdaten machen musste“.

Zum ersten Mal wurde nun der Innovation Champions Award verliehen. Der erste Preis ging an die Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG für das Projekt „Oncite – All in one Edge“.

