Chance in der Krise

„Die Corona-Krise als Chance sehen“ lautet eine aktuell zentrale Devise der Mott Mobile Systeme GmbH & Co. KG am Dittwarer Bahnhof. Das mittelständische Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern, das heuer sein 100-jähriges Jubiläum begehen kann, gehört weltweit zu den führenden Herstellern im Bereich mobiler Bühnenelemente.

Seit Anfang der 70er Jahre verlassen robuste und qualitativ besonders hochwertige Bühnenelemente, Tribünen und Podeste nebst Zubehör das Werk in dem Tauberbischofsheimer Ortsteil. Die mobilen Konstruktionen bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten, die zum professionellen Gelingen von Konzerten, Shows oder anderen Veranstaltungen beitragen.

Drei neue Produktgruppen

Aufgrund der Corona-Krise hat die Firma Mott Mobile Systeme im März ad hoc drei neue Produktgruppen kreiert, sowohl um auf die geänderten Rahmenbedingungen zu reagieren als auch um den außergewöhnlichen Anforderungen und entsprechenden Nachfragen gerecht zu werden. Dabei handelte es sich um ein flexibles Spuck- und Niesschutz-System, um mobile Hygiene-Wand-Lösungen und Raumteiler sowie um ein rollbares Notfall-Bett.

Vor allem für das modulare und multifunktionale Baukastensystem „Flexikus“, das als Rahmen zur Fixierung von Scheiben unterschiedlicher Materialien sowie in Kombination als professioneller Spuck- und Niesschutz dient, hat das Unternehmen seither in immer weiteren Varianten entwickelt. Zum Beispiel ist das in flexiblen Größen erstellbare System inzwischen auch als rollbare oder fest zu fixierende Lösung erhältlich. „Die Kunden äußern uns ihre Wünsche und wir setzen sie um“, betonen Geschäftsführer Jürgen Junker sowie Marketing- und Vertriebsleiter Martin Respondek.

Kunden im In- und Ausland

Zu den Kunden, die in den vergangenen Monaten das System „Flexikus“ als Hygieneschutz eingerichtet haben, zählen in der Region unter anderem die Städte Tauberbischofsheim und Freudenberg, der Markt Großheubach, das Bauordnungsamt Tauberbischofsheim, die Agentur für Arbeit Tauberbischofsheim sowie verschiedene Unternehmen, Schulen und Pflegeheime.

Darüber hinaus befinden sich die flexiblen Schutzsysteme der Firma Mott mittlerweile deutschlandweit zum Beispiel in Arbeitsämtern, Jobcentern und der Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit sowie in diversen Universitäten, Bibliotheken und Hotels als auch an verschiedenen Stellen beispielsweise in Frankreich oder Italien.

Neueste Entwicklungen sind zum einen rahmenlose sowie ebenfalls durchsichtige und flexibel große Hygieneschutzelemente für Stehtische, wie etwa für Tagungen und sonstige Veranstaltungen. Zum zweiten gibt es die für die Scheiben passende Kunststoffhalter, die in verschiedenen Formen und Farben in 3-D-Druck-Technologie designt werden. „Auch in unseren klassischen Segmenten sind wir mit Neu- oder Weiterentwicklungen von Produkten und Konzepten insbesondere für die Zeit nach Corona gerüstet, wie zum Beispiel Tische, Rednerpulte und vieles mehr“, berichtet Junker. Neben neuen Produkten und Systemen mitsamt neuen Technologien wie dem 3-D-Druck habe die Firma Mott zudem die Zeit genutzt, den Firmenauftritt im Internet und in sozialen Medien zu erweitern, einen Onlineshop einzurichten (www.spuckschutz.events) sowie einen Imagefilm und eine Imagebroschüre neu zu erstellen, bei der die flexiblen Fertigungs- und Einsatzmöglichkeiten der mobilen Systeme hervorgehoben werden.

