Chancen auf Klassenerhalt erhöhen

Nach dem Sieg in Osnabrück wollen die Würzburger Kickers in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend der Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter Nahrung verleihen: Der FWK spielt um 18.30 Uhr daheim gegen den Mitaufsteiger und das Tabellenkellerkind Eintracht Braunschweig. Mit diesem Gegner kehrt „Ex-Rothose“ und Fan-Liebling Fabio Kaufmann zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Obwohl die Kickers in keinem der bisherigen 15. Saisonspiele ohne Gegentreffer blieben, sieht Trainer Bernhard Trares eine neue Stabilität in der Mannschaft. Mit dafür verantwortlich ist Winterneuzugang Christian Strohdiek – ein Innenverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung. Zudem hat der Coach eine wachsende Professionalität Team erkannt. mf

