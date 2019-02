Clemens Bittlinger in Alter Druckerei

„Bleibe in Verbindung!“ heißt das aktuelle Solo-Album von Clemens Bittlinger, das er am Sonntag, 17. Februar, um 19 Uhr in der „Alten Druckerei“ in Weinheim vorstellt. Mit den 14 Songs seiner CD will der Liedermacher und Pfarrer den kostbaren Momenten des Lebens auf die Spur kommen. Singen verbindet. Warum auch diese Erkenntnis ein Schlüssel zum Glück sein kann, das verrät Bittlinger in seinem Konzertprogramm, heißt es in einer Pressemitteilung der„Alten Druckerei“.

Musikalisch begleitet wird er in Weinheim von dem Schweizer Pianisten und Keyboarder David Plüss, der auch dieses neue Album meisterlich arrangiert und produziert hat, sowie von Multiinstrumentalist David Kandert, heißt es abschließend in der Mitteilung. red

