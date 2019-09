CO2-frei unterwegs

Berlin/Reutlingen.Wasserstoff entsteht in Deutschland in der Regel als Abfallprodukt der chemischen Industrie, kann aber auch durch Einsatz von Strom und Wasser erzeugt werden. Letzteres ist allerdings weniger effizient, weil viel Energie eingesetzt werden muss. Solange die nötige Energie, also der Strom, beispielsweise aus Windkraftanlagen oder Solarzellen stammt, spielt das kaum eine Rolle. Das Ergebnis ist die letztlich CO2-freie Fortbewegung.

Das Bundesverkehrsministerium will die Entwicklung der Wasserstofftechnologie voranbringen. Dazu sind kürzlich neun „Wasserstoffregionen“ in Deutschland ausgewählt worden, wie das Ministerium bekanntgab. Ressortchef Andreas Scheuer sagte laut Mitteilung: „Wir wollen lieber heute als morgen klimafreundlich unterwegs sein. Wasserstoff-Mobilität erfüllt genau das: Tanken in drei Minuten mit einer Reichweite von 500 bis 700 Kilometern.“ Wichtig sei, dass nun ausreichend Tankstellen bundesweit verfügbar seien.

Die Regionen, darunter auch Reutlingen, sollen „Vorbildregionen“ sein. Im Zentrum der Konzepte soll die regionale Wasserstoff-Produktion mit Strom aus Erneuerbaren Energien stehen. Es gehe um die langfristige Nutzung von „grünem“ Wasserstoff in den Regionen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019